Киев ужесточает контроль за соблюдением карантинных ограничений

Увеличат количество групп, проверяющих сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты.

Киев ужесточит контроль за соблюдением карантинных ограничений в соответствии с правилами "красной" зоны. Такое решение было принято на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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В Киевской городской государственной администрации решили увеличить количество рабочих групп, контролирующих соблюдение карантинных правил, до четырех в каждом районе города.

"К рабочим группам будут привлечены должностные лица районных государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, КП "Муниципальная охрана", — сообщают в КГГА.

Напомним, с 1 ноября Киев по уровню заболеваемости входит в перечень "красных" зон. Предполагается, что ограничения будут действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом, на что потребуется минимум три недели.

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Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Киев может выйти из "красной" зоны точно не через 5-7 дней. Все зависит от количества занятых COVID-кроватей.

точно не через 5-7 дней. Все зависит от количества занятых COVID-кроватей. В Украине может расшириться "красная" зона карантина, к которой в ближайшее время могут добавить еще четыре региона из- за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Коронавирус в Украине: в "красной" зоне находится большинство территории страны - 16 областей и Киев Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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