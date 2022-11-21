Киев уже двое с половиной суток чистят от снега: что происходит в городе сегодня и какую погоду прогнозируют

Пешеходов просят носить фликеры в темное время суток.
В Киеве из-за мокрого снега с переходом в дождь, который прогнозируют 21 ноября, водителей просят быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать технике коммунальщиков, убирающих снег.
Об этом сообщают в КГГА.
В столице уже двое с половиной суток без остановки продолжается очистка от снега и противогололедная обработка. Только за выходные специалисты вывезли на специализированные площадки уже 350 тонн снега.
На сегодня на улицах Киева работает 195 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 56 единиц техники управляющих компаний и "зеленстроев". Еще 147 работников очищают остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы.
"К очистке территорий также привлечены 26 единиц техники и 672 работника "зеленстроев". Только сегодня утром они уже использовали 14,4 тонн противогололедной смеси. На придомовых территориях снег убирают почти 2600 работников и привлечено более 30 единиц техники управляющих компаний", - говорится в сообщении.
В понедельник прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь, а ночью — новые снегопады. Поэтому водителей призывают быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. Также водителей просят по возможности оставить авто дома во время снегопада.
"Не создавайте пробки, у них также стоит дорожная техника и не может эффективно работать. Пешеходов просим быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", — добавляют в КГГА.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что 21 ноября в Украину придет очередной южный циклон – ожидаются дождь, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица, гололед и порывистый ветер.
Как сообщал синоптик Станислав Щедрин, зимняя погода недолго будет радовать украинцев снегом и "отступит уже завтра". На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году.
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