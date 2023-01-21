Киев установил очередной температурный рекорд: 20 января стало самым теплым за 143 года

Температура воздуха поднялась до +10,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1952 на 4,1°С.

В Киеве уже три дня подряд аномальное тепло бьет рекорды.

Очередной температурный рекорд в столице был установлен в пятницу, 20 января.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, вчера в Киеве впервые за 143 года наблюдения максимальная температура воздуха поднялась до +10,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1952 года на 4,1°С.

Напомним, 19 января утром жители столицы заметили радугу, являющуюся очень редким явлением для января, а после этого город накрыл густой туман. Все это происходило на праздник Крещения, что действительно выглядит довольно мистически.

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