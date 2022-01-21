Киев усиливает карантинный контроль в общественном транспорте с привлечением "муниципалов": какие правила

Общественный транспорт является одним из мест, где можно заразиться коронавирусом.

Власти Киева из-за стремительного распространения коронавируса усилят контроль соблюдения карантинных ограничений в общественном транспорте столицы.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, сейчас в Киеве наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом и 70% лиц, которые тестируются на наличие болезни, получают положительный результат.

"Общественный транспорт — одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им. Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно, скорость его распространения увеличилась в разы", — подчеркнул чиновник.

Поворозник заметил, чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещения.

"Несмотря на то, что штамм "Омикрон" имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много", — отметил он.

Поворозник сказал, что для контроля над соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников "Муниципальной охраны". В этом контексте он напомнил, что пользоваться общественным транспортом могут пассажиры:

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозовой вакцины от COVID-19 (который может быть применен в течение 30 дней с даты введения дозы), или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата;

документа об выздоровлении от COVID-19.

Напомним, в Украине началась вспышка коронавируса.

Кроме того, сейчас самая сложная ситуация в западной части страны. Под угрозой введения "красной" зоны Ивано-Франковская область.

Ранее в Ивано-Франковской ОГА анонсировали ужесточение ограничений через COVID-19.

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