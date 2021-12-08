Киев украсили к Новому году 2022: фото и адреса самых ярких Instagram-локаций

Киев украсили к Новому году 2022: фото и адреса самых ярких Instagram-локаций

Здесь можно сделать красивые новогодние фото для Instagram.

Улицы Киева уже украсили к Новому году 2022 года. Для жителей и гостей столицы постарались не только городские власти, но и предприниматели. Они развешали тысячи гирлянд, подготовили праздничные витрины, украсили елки и установили интересные фигурки рядом со своими заведениями, где так и хочется сфотографироваться.

ТСН.ua собрал самые яркие и популярные локации, которые отмечают пользователи в Instagram.

ЦУМ

Адрес: улица Крещатик, 38

В этом году ЦУМ традиционно зажег новогодние огни и создал настоящую сказку в витринах в стиле Щелкунчика. Здание видно издалека из-за большого количества гирлянд.

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

Kyiv Food Market

Адрес: улица Московская, 8

Creative State of Arsenal также зажег тысячи огоньков и украсил здание Kyiv Food Market пушистыми ветвями. Здесь можно выпить горячие напитки и сделать новогодние фото.

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

Детский мир

Адрес: улица Андрея Малышко, 3

Магазин "Детский мир" поразил витринами с медвежатами. За каждым стеклом игрушки словно приехали в разные страны мира – Японию, Францию и Британию. На них стоит посмотреть взрослым и детям.

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

Milk Bar

Адрес: Шота Руставели, 16

Кофейня украсила свое крыльцо большими фигурками новогодних пряников. Они сидят на скамейке на фоне пряничного домика. Киевляне охотно делают фото на этой локации.

https://www.instagram.com/svetlana.kyiv.ua/

https://www.instagram.com/svetlana.kyiv.ua/

Florist

Адрес: Шота Руставели, 24

Недалеко от Milk Bar в Киеве расположен бутик цветов. Предприниматели установили у входа в магазин Щелкунчика, который стоит среди новогодних подарков.

https://www.instagram.com/my_kiev_city/

Добропарк

Адрес: село Мотыжин в Киевской области

Эта локация находится в 18 километрах от Киева. Здесь создали новогодний городок с домиками, кучей елок и праздничными фигурками.

https://www.instagram.com/i_love_kiev/

https://www.instagram.com/i_love_kiev/

Красный сундук

Адрес: улица Магнитогорская, 1А

Красный сундук установлен у входа в небольшой кинотеатр. На "инстаграмной" локации также стоит красивая елка и яркая надпись.

https://www.instagram.com/sunsetcinema.kyiv/

Каток Roshen

Адрес: проспект Науки, 1

Здесь можно не только прокатиться на коньках, но и сделать новогодние фото на фоне большой елки с большими медведями.

https://www.instagram.com/i_love_kiev/

https://www.instagram.com/i_love_kiev/

Зимняя страна на ВДНХ

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1

На популярной новогодней локации еще не установлены все декорации и елка, но она уже привлекает внимание горожан и гостей Киева. Здания украсили яркими гирляндами и большими разноцветными лентами.

https://www.instagram.com/svetlana.kyiv.ua/

https://www.instagram.com/svetlana.kyiv.ua/

Creative State of Arsenal

Адрес: улица Московская, 8

Creative State of Arsenal также украсил свой двор к Новому году. Здесь можно увидеть голубые праздничные огоньки и фигурки, а если поднять голову – огромную медузу.

https://www.instagram.com/secret_and_not_places/

https://www.instagram.com/my_kiev_city/

Напомним, что в Киеве зимой работает множество площадок, где можно покататься на коньках. Стоимость такого удовольствия в столице варьируется от 80 до 295 гривен.

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