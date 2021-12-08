Киев украсили к Новому году 2022: фото и адреса самых ярких Instagram-локаций

Здесь можно сделать красивые новогодние фото для Instagram.
Улицы Киева уже украсили к Новому году 2022 года. Для жителей и гостей столицы постарались не только городские власти, но и предприниматели. Они развешали тысячи гирлянд, подготовили праздничные витрины, украсили елки и установили интересные фигурки рядом со своими заведениями, где так и хочется сфотографироваться.
ТСН.ua собрал самые яркие и популярные локации, которые отмечают пользователи в Instagram.
ЦУМ
Адрес: улица Крещатик, 38
В этом году ЦУМ традиционно зажег новогодние огни и создал настоящую сказку в витринах в стиле Щелкунчика. Здание видно издалека из-за большого количества гирлянд.
Kyiv Food Market
Адрес: улица Московская, 8
Creative State of Arsenal также зажег тысячи огоньков и украсил здание Kyiv Food Market пушистыми ветвями. Здесь можно выпить горячие напитки и сделать новогодние фото.
Детский мир
Адрес: улица Андрея Малышко, 3
Магазин "Детский мир" поразил витринами с медвежатами. За каждым стеклом игрушки словно приехали в разные страны мира – Японию, Францию и Британию. На них стоит посмотреть взрослым и детям.
Milk Bar
Адрес: Шота Руставели, 16
Кофейня украсила свое крыльцо большими фигурками новогодних пряников. Они сидят на скамейке на фоне пряничного домика. Киевляне охотно делают фото на этой локации.
Florist
Адрес: Шота Руставели, 24
Недалеко от Milk Bar в Киеве расположен бутик цветов. Предприниматели установили у входа в магазин Щелкунчика, который стоит среди новогодних подарков.
Добропарк
Адрес: село Мотыжин в Киевской области
Эта локация находится в 18 километрах от Киева. Здесь создали новогодний городок с домиками, кучей елок и праздничными фигурками.
Красный сундук
Адрес: улица Магнитогорская, 1А
Красный сундук установлен у входа в небольшой кинотеатр. На "инстаграмной" локации также стоит красивая елка и яркая надпись.
Каток Roshen
Адрес: проспект Науки, 1
Здесь можно не только прокатиться на коньках, но и сделать новогодние фото на фоне большой елки с большими медведями.
Зимняя страна на ВДНХ
Адрес: проспект Академика Глушкова, 1
На популярной новогодней локации еще не установлены все декорации и елка, но она уже привлекает внимание горожан и гостей Киева. Здания украсили яркими гирляндами и большими разноцветными лентами.
Creative State of Arsenal
Адрес: улица Московская, 8
Creative State of Arsenal также украсил свой двор к Новому году. Здесь можно увидеть голубые праздничные огоньки и фигурки, а если поднять голову – огромную медузу.
Напомним, что в Киеве зимой работает множество площадок, где можно покататься на коньках. Стоимость такого удовольствия в столице варьируется от 80 до 295 гривен.
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