Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19 в Украине: статистика на 9 января

Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19 в Украине: статистика на 9 января

От осложнений болезни скончались 10 человек.

В Киеве за минувшие сутки, 8 января, зарегистрировали 437 новых случаев COVID-19. Это самое большое количество в Украине. За сутки в столице выздоровели 330 киевлян, умерли – 10.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, что накануне, 7 января, зарегистрировали всего 291 новый случай COVID-19 в столице.

Также читайте В Харькове мужчина поджег себя на глазах у патрульных (видео)

В Украине на 9 января зафиксировано 2 810 новых случаев коронавируса. В больницы за сутки госпитализировали 840 человек, 2 818 инфицированных побороли болезнь, 75 украинцев скончались.

С начала кампании по вакцинации привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу — 14 807 334 человека, получили две дозы — 13 968 123 человека, получили дополнительную дозу — 6 101 человек, бустерную дозу — 18 409 человек.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Пандемия коронавируса: в мире за сутки зафиксировали рекордные 2,5 миллиона заражений

Читайте также: