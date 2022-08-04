Киев создает прецедент, благодаря которому громады Украины смогут получить послевоенную поддержку: эксперт о рейтинге S&P

Показатель столицы определили как "ССС+". То есть город способен выполнять свои долговые обязательства.

Сохранение Киевом определения "ССС+" в рейтинге S&P Global Ratings будет способствовать послевоенному восстановлению украинских городов.

Об этом написал политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

«Украина просела в свежем рейтинге S&P Global Ratings в СС. К сожалению, это ожидаемо в нынешних условиях. Однако показатель столицы определили как "ССС+". То есть город способен выполнять свои долговые обязательства. И это дает основания для оптимизма. Это означает, что у Кличко, даже в условиях войны, справляются с обслуживанием долгов города. А значит, столица может рассчитывать на финансовую поддержку международных структур», – написал Голобуцкий.

Он отметил, что репутация столицы в отношениях с международными партнерами поможет другим громадам получить помощь после войны.

Почему это хорошая новость для всей страны? Потому что в послевоенном обновлении страны наши международные партнеры будут играть ключевую роль. Без инвестиций и заимствований на восстановление уничтоженной россиянами инфраструктуры уйдут десятки лет. И сегодня киевские власти создают прецедент, который поможет большим и маленьким украинским громадам получить поддержку после завершения боевых действий. Это действительно придает немного уверенности», — подытожил эксперт.