Киев содрогнулся от ряда мощных взрывов: первые последствия атаки

Очевидцы сообщают, что у них тряслись стекла.
В Киеве был слышен ряд взрывов. Работает ПВО.
Также существует угроза баллистики с северо-восточного направления. Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
К тому же зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.
Глава города Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе.
Очевидцы сообщают, что от звуков взрывов у них дрожали стекла в окнах. О звуках взрывов сообщают в разных районах Киева.
Позже очевидцы сообщили о ряде повторных взрывов.
Оставайтесь в укрытиях.
Обновлено в 05:13
В Святошинском районе падение обломков ракеты на помещение детского сада. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
В Шевченковском районе горят автомобили.
Экстренные службы направляются на места.
Обновлено в 05:19
В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий. Экстренные службы направляются на место.
В Святошинском районе падение обломков на жилой дом. Службы следуют.
Мониторинговые каналы сообщают о взлете еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Обновлено в 05:27
В Шевченковском районе горит квартира в жилом доме.
В Подольском районе падение обломков ракеты на территории еще одного предприятия.
До отбоя тревоги оставайтесь в укрытиях!
Обновлено в 05:30
В Шевченковском районе горят автомобили на стоянке. Пожарно-спасательная служба следует на место.
Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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