Киев содрогнулся от ряда мощных взрывов: первые последствия атаки

Очевидцы сообщают, что у них тряслись стекла.

В Киеве был слышен ряд взрывов. Работает ПВО.

Также существует угроза баллистики с северо-восточного направления. Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

К тому же зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева.

Глава города Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе.

Также читайте В Киевской области работает ПВО

Очевидцы сообщают, что от звуков взрывов у них дрожали стекла в окнах. О звуках взрывов сообщают в разных районах Киева.

Позже очевидцы сообщили о ряде повторных взрывов.

Оставайтесь в укрытиях.

Обновлено в 05:13

В Святошинском районе падение обломков ракеты на помещение детского сада. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Шевченковском районе горят автомобили.

Экстренные службы направляются на места.

Обновлено в 05:19

В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий. Экстренные службы направляются на место.

В Святошинском районе падение обломков на жилой дом. Службы следуют.

Мониторинговые каналы сообщают о взлете еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Обновлено в 05:27

В Шевченковском районе горит квартира в жилом доме.

В Подольском районе падение обломков ракеты на территории еще одного предприятия.

До отбоя тревоги оставайтесь в укрытиях!

Обновлено в 05:30

В Шевченковском районе горят автомобили на стоянке. Пожарно-спасательная служба следует на место.

Добавим, что ранее мониторинговые каналы сообщили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.