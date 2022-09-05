Киев снова накрыл едкий смог: что произошло и как обезопаситься (фото)

В Киеве 5 сентября снова наблюдается задымление воздуха и чувствуется запах гари.

Утром 5 сентября в Оболонском и Подольском районах, а также близких к ним территориях Киевской области, наблюдалось сильное задымление воздуха в связи с пожарами в области. Спустя несколько часов едкий смог накрыл почти всю столицу.

Об этом информирует КГГА и свидетельствует информация с карт, мониторящих качество воздуха.

По информации ГСЧС, метеорологическая дымка наблюдается в столице из-за торфяных пожаров в Киевской области.

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В частности, идет ликвидация возгораний торфяников в Вышгородском и Броварском районах.

"Сейчас идет ликвидация очагов торфяных пожаров. Ситуация осложняется сезонным явлением – метеорологической дымкой. Помните, хоть и ликвидация пожаров торфяников – это длительный процесс, однако маленький очаг пожара на торфянике ликвидировать легче! Не пытайтесь ликвидировать эти пожары самостоятельно это очень опасно!", — говорят спасатели.

В КГГА предупредили, что задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер.

К улучшению ситуации рекомендовано: закрыть окна, по возможности не находиться на улице, пить много воды, если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

"Напоминаем: держите окна закрытыми и откажитесь от длительных прогулок", — говорится в сообщении.

Вид на Триполье / Фото: ТСН.ua

Вид на Киев / Фото: ТСН.ua

Вид с Украинки на Киев / Фото: ТСН.ua

К слову, торфяной дым считается более опасным для здоровья, чем древесный, поскольку при сгорании торфа выделяется много опасных соединений.

Напомним, Одесскую область накрыла пыльная буря. Братчук объяснил, что это за редкое явление.

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