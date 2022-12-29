Киев "смывает" с себя напоминание о российской и советской идеологии: за пять месяцев переименовано 240 улиц, проспектов и бульваров

Виталий Кличко отметил, что 2022 год можно назвать годом большой дерусификации Киева.

В Киеве за последние пять месяцев переименовали уже 237 улиц, проспектов и бульваров, названия которых были связаны со страной-агрессором или советским прошлым.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Кличко отметил, что 2022 год стал годом "большой дерусификации Киева".

"Столица "смывает" с себя символы и напоминания о русской и советской идеологии. Так, начиная с августа в Киеве переименовали уже 237 улиц, проспектов и бульваров, названия которых были связаны со страной-агрессором или советским прошлым. В частности, бульвар Дружбы Народов теперь носит название бульвара имени основателя украинской армии Николая Михновского. А улица Московская стала улицей имени Князей Острожских", – отметил мэр Киева.

Впрочем, как отметил Виталий Кличко, не только улицы столицы вернули свои исторические или получили новые названия.

Весной возле бывшей Арки дружбы народов, которая теперь называется Арка свободы украинского народа, демонтировали советскую бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "в честь воссоединения Украины с Россией".

Напомним, командующий обороной столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал о "сюрпризах" для белорусов, если попытаются наступать на Киев.

Бои за Киев: бойцы оттачивают мастерство уничтожения врага еще на подступах к столице

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