Киев прощается с бывшим мэром Александром Омельченко: фото

Воздать уважение бывшему главе Киева горожане могут до 13:30.

Сегодня Киев прощается с бывшим городским головой столицы, почетным гражданином города Киева, депутатом Киевсовета Александром Омельченко, умершим на 84-м году жизни в больнице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Киев прощается с человеком, который много лет своей жизни работал для нашего города, менял его. Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне — уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудр и с юмором, с большим интересом к жизни и людям… Таким я буду помнить Сан Саныча… Светлая память…", — сказал Кличко.

Церемония прощания проходит в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж). Воздать уважение бывшему главе Киева горожане могут до 13:30.

Похороны состоятся на Байковом кладбище.

Напомним, в начале ноября у Омельченко диагностировали коронавирус на фоне ряда сопутствующих болезней и госпитализировали. Более двух недель врачи боролись за его жизнь, но болезнь победила.

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