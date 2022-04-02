"Киев продолжает усиливать оборону": Кличко рассказал о событиях в городе (видео)

"Киев продолжает усиливать оборону": Кличко рассказал о событиях в городе (видео)

В частности, в отдельной охранной роте батальона воинской части служат семь депутатов Киевсовета.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица продолжает усиливать оборону. В частности, 2 апреля бойцы, обороняющие объекты критической инфраструктуры Киева, приняли присягу на верность народу Украины.

Об этом говорится в сообщении Кличко 2 апреля.

"Киев продолжает усиливать оборону. В частности, защиту и охрану ключевых объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих функционирование города — в частности, поставки света, воды, газа, тепловой энергии и других", — сообщил городской голова.

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Кличко сообщил о неоднократных попытках врага повредить и объекты инфраструктуры жизнеобеспечения столицы.

"Чтобы взять их под надежную защиту, в Киеве сформировали отдельную охранную роту батальона воинской части. Служат в ней, в частности, и 7 депутатов Киевсовета", – отметил мэр.

Он также сообщил, что 2 апреля бойцы, обороняющие объекты критической инфраструктуры столицы, приняли присягу на верность народу Украины. Они прошли обучение и имеют необходимый практический опыт и навыки защиты таких объектов в условиях военного положения.

"Город тесно сотрудничает с руководством Сухопутных войск Вооруженных сил Украины для защиты столицы во всех сферах. Вместе выстоим и победим! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.

Напомним, 2 апреля британская разведка сообщила, что ВСУ продолжают наступление на оккупантов в Киевской области и захватили ключевой плацдарм под Харьковом.

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