Киев продолжает держать оборону, ночью были столкновения и перестрелки

Бойцы, в том числе из терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп.

В Киеве военные, стражи порядка и терроборона продолжают держать оборону столицы, в городе возводят укрепления.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга 28 февраля.

"Киев продолжает держать оборону. Наши военные, правоохранители и терроборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых есть в городе. Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки у стратегических предприятий и учреждений", – рассказал Кличко.

Он отметил, что комендантский час в ночное время продолжает действовать.

Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в частности из терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп. Напомню, именно ради безопасности киевлян мы ввели комендантский час. В это время не выходите на улицы. Выйти можно, только если за сигналом воздушной тревоги вы идете в укрытие", – напомнил Кличко.