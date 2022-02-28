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Киев продолжает держать оборону, ночью были столкновения и перестрелки

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Киев продолжает держать оборону, ночью были столкновения и перестрелки

Associated Press

Бойцы, в том числе из терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп.

В Киеве военные, стражи порядка и терроборона продолжают держать оборону столицы, в городе возводят укрепления.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга 28 февраля.

"Киев продолжает держать оборону. Наши военные, правоохранители и терроборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых есть в городе. Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки у стратегических предприятий и учреждений", – рассказал Кличко.

Он отметил, что комендантский час в ночное время продолжает действовать.

Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в частности из терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп. Напомню, именно ради безопасности киевлян мы ввели комендантский час. В это время не выходите на улицы. Выйти можно, только если за сигналом воздушной тревоги вы идете в укрытие", – напомнил Кличко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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