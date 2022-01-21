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Киев призывает работодателей перевести работников на "дистанционку" из-за новой волны COVID-19

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Киев призывает работодателей перевести работников на "дистанционку" из-за новой волны COVID-19

pixabay.com

Количество новых случаев заболеваемости COVID-19 в Украине, и, в частности, в столице, стремительно растет.

В Киеве местные власти призвали работодателей перевести работников на дистанционный режим работы. Причина – стремительный рост случаев COVID-19 в столице.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы", — заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

В случае, если это невозможно, КГГА советует:

  • проветривать помещения как можно чаще;
  • следить за соблюдением маскового режима и социальной дистанции;
  • при появлении первых симптомов простуды – оставаться дома.

"Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы", — подчеркнула Старостенко.

По ее словам, в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса. Количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет и Киев не станет исключением.

Напомним, что Киев ужесточает карантинный контроль в общественном транспорте с привлечением "муниципалов".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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