Киев призывает работодателей перевести работников на "дистанционку" из-за новой волны COVID-19

Количество новых случаев заболеваемости COVID-19 в Украине, и, в частности, в столице, стремительно растет.

В Киеве местные власти призвали работодателей перевести работников на дистанционный режим работы. Причина – стремительный рост случаев COVID-19 в столице.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы", — заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

В случае, если это невозможно, КГГА советует:

проветривать помещения как можно чаще;

следить за соблюдением маскового режима и социальной дистанции;

при появлении первых симптомов простуды – оставаться дома.

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"Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы", — подчеркнула Старостенко.

По ее словам, в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса. Количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет и Киев не станет исключением.

Напомним, что Киев ужесточает карантинный контроль в общественном транспорте с привлечением "муниципалов".