Киев признали лучшим городом мира в 2023 году по версии Resonance

Киев признали лучшим городом мира в 2023 году по версии международного агентства Resonance. Почетное звание в рейтинге "100 лучших городов мира" присудили благодаря стойкости, несокрушимости жителей и храбрости перед лицом войны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Эксперты агентства также отметили существенное развитие инфраструктуры города за последние 10 лет. В частности создание новых парков и скверов и приведение в порядок старых, наведение порядка с парковкой, обновление подвижного состава муниципального транспорта.

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"Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, которые ведут непокорную нацию против убийственного агрессора. Это, как и остальная Украина, место неисчерпаемого мужества перед лицом ежедневной трагедии", — говорится в рейтинге.

Напомним, в Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекорды. Впервые за 143 года наблюдения среднесуточная температура воздуха составила 6,8°С тепла. Максимальная температура в столице поднялась до +10,7 °С.

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