Киев признали лучшим городом мира в 2023 году по версии Resonance

Агентство отметило существенное развитие инфраструктуры города.
Киев признали лучшим городом мира в 2023 году по версии международного агентства Resonance. Почетное звание в рейтинге "100 лучших городов мира" присудили благодаря стойкости, несокрушимости жителей и храбрости перед лицом войны.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Эксперты агентства также отметили существенное развитие инфраструктуры города за последние 10 лет. В частности создание новых парков и скверов и приведение в порядок старых, наведение порядка с парковкой, обновление подвижного состава муниципального транспорта.
"Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, которые ведут непокорную нацию против убийственного агрессора. Это, как и остальная Украина, место неисчерпаемого мужества перед лицом ежедневной трагедии", — говорится в рейтинге.
Напомним, в Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекорды. Впервые за 143 года наблюдения среднесуточная температура воздуха составила 6,8°С тепла. Максимальная температура в столице поднялась до +10,7 °С.
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