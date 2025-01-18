Киев приходит в себя после ракетной атаки: коммунальщики ремонтируют и убирают город (фото, видео)

В работе входов и выходов на станции метро "Лукьяновская" произошли изменения.

В Киеве на Лукьяновке продолжаются ремонтные работы после ракетной атаки России утром субботы, 18 января 2025 года.

В результате атаки баллистической ракетой в субботу утром в центре Киева погибли три человека, еще трое получили ранения.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что поврежден вход станции метро "Лукьяновская" и водопровод. Также пострадал ресторан быстрого питания McDonald's.

Киев приходит в себя после ракетной атаки/Фото: ТСН.ua

Удар произошел в нескольких километрах от Офиса президента.

Киев приходит в себя после ракетной атаки/Фото: ТСН.ua

Изменения в работе входов и выходов на станции метро "Лукьяновская"

В работе входов и выходов на станции метро "Лукьяновская" произошли изменения, отмечает КГГА.

Выход в направлении ул. Юрия Ильенко работает в обычном режиме.

Выход в ТЦ "Квадрат" временно закрыт.

Киев приходит в себя после ракетной атаки/Фото: ТСН.ua

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ремонтируют, убирают! КИЕВ ПОСЛЕ РАКЕТНОЙ АТАКИ! ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ТСН!

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