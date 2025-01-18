Киев приходит в себя после ракетной атаки: коммунальщики ремонтируют и убирают город (фото, видео)

В работе входов и выходов на станции метро "Лукьяновская" произошли изменения.
В Киеве на Лукьяновке продолжаются ремонтные работы после ракетной атаки России утром субботы, 18 января 2025 года.
В результате атаки баллистической ракетой в субботу утром в центре Киева погибли три человека, еще трое получили ранения.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что поврежден вход станции метро "Лукьяновская" и водопровод. Также пострадал ресторан быстрого питания McDonald's.
Удар произошел в нескольких километрах от Офиса президента.
Изменения в работе входов и выходов на станции метро "Лукьяновская"
В работе входов и выходов на станции метро "Лукьяновская" произошли изменения, отмечает КГГА.
Выход в направлении ул. Юрия Ильенко работает в обычном режиме.
Выход в ТЦ "Квадрат" временно закрыт.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ремонтируют, убирают! КИЕВ ПОСЛЕ РАКЕТНОЙ АТАКИ! ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ТСН!
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