Финалистами в номинации City Award также стали Сеул, Торонто, Сидней, Богота и Куритиба. Победителей объявят 16 ноября.

Киев претендует на звание "самого умного" города в мире.

Столица Украины попала в финалисты World Smart City Awards.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Из приятных новостей. Киев попал в финалисты World Smart City Awards и претендует на звание "самого умного" города в мире. World Smart City Awards – одна из самых престижных премий в мире, которой отмечают инновационные города и проекты. Впервые в истории украинский город претендует на главную награду", – написал Виталий Кличко.

Как отмечается на сайте конкурса, "в противостоянии военной агрессии России, киевские власти демонстрируют как цифровые технологии помогают городам оставаться устойчивыми. Сосредотачиваясь на общественной безопасности, системе мобильности и работая над переводом всех сервисов для горожан в онлайн-режим".

В этом году World Smart City Awards получила заявки из более чем 60 стран мира. Финалистами в номинации City Award также стали Сеул, Торонто, Сидней, Богота и Куритиба.

Победители будут объявлены 16 ноября на конгрессе Smart City Expo в Барселоне.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" с середины августа можно голосовать за электронные петиции.

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