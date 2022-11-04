Финалистами в номинации City Award также стали Сеул, Торонто, Сидней, Богота и Куритиба. Победителей объявят 16 ноября.
Киев претендует на звание "самого умного" города в мире.
Столица Украины попала в финалисты World Smart City Awards.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
"Из приятных новостей. Киев попал в финалисты World Smart City Awards и претендует на звание "самого умного" города в мире. World Smart City Awards – одна из самых престижных премий в мире, которой отмечают инновационные города и проекты. Впервые в истории украинский город претендует на главную награду", – написал Виталий Кличко.
Как отмечается на сайте конкурса, "в противостоянии военной агрессии России, киевские власти демонстрируют как цифровые технологии помогают городам оставаться устойчивыми. Сосредотачиваясь на общественной безопасности, системе мобильности и работая над переводом всех сервисов для горожан в онлайн-режим".
В этом году World Smart City Awards получила заявки из более чем 60 стран мира. Финалистами в номинации City Award также стали Сеул, Торонто, Сидней, Богота и Куритиба.
Победители будут объявлены 16 ноября на конгрессе Smart City Expo в Барселоне.
Напомним, в приложении "Киев Цифровой" с середины августа можно голосовать за электронные петиции.
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