Киев получил три новых трехсекционных трамвая

На этой неделе столица получила еще три трамвая в рамках реализации проекта "Городской общественный транспорт Украины".
В Киев поступило три трамвая в рамках реализации проекта, финансируемого за счет привлеченных кредитных средств Европейского инвестиционного банка.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Киев получает 3-секционные низкопольные трамваи. Каждый вагон оборудован 59 посадочными местами, в том числе для людей с инвалидностью, и климатической установкой с кондиционером в кабине водителя и в салоне. Всего 26-метровый трехсекционный трамвай может перевозить около 260 пассажиров", — рассказал он.
По его словам, 95% деталей – украинского производства. Трамвай сертифицирован по международным стандартам ISO.
Трамваи, которые город получил раньше, уже курсируют по левобережной сети столицы. Получившие сейчас – расширят сеть.
Ожидается, что до конца 2023 года согласно условиям контракта столица получит 20 трамвайных вагонов.
Проект "Городской общественный транспорт Украины" поддерживается и направлен на улучшение инфраструктуры общественного транспорта в украинских городах.
Напомним, в Киеве возобновили работу еще несколько трамваев и троллейбусов.
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