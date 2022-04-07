Киев получил первые 7 реанимобилей, подаренных Мюнхеном

Всего мэрия Мюнхена подарила столице 12 реанимобилей.

В Киев прибыли первые 7 из 12 реанимобилей, подаренных украинской столице мэрией города-побратима Мюнхена.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киев прибыли первые 7 из 12 реанимобилей, подаренных украинской столице мэрией города-побратима Мюнхена. Еще 5 спецавто будут доставлены на следующей неделе. Спасибо нашим друзьям и партнерам!", — отметил он.

Он также напомнил, что Мюнхен в марте предоставил Киеву 15 железнодорожных вагонов гуманитарной помощи, медикаменты и медоборудование. А также принимает украинских беженцев.

Напомним, Дания передала Киеву пожарно-спасательные автомобили.

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