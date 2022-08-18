Киев получил новые автобусы и мусоровозы от Германии: где будут курсировать (фото)

Киев получил 19 автобусов и три мусоровоза от немецких партнеров. Их передали городским коммунальным предприятиям.

В частности, столица получила 11 обычных городских автобусов, 6 длинных — так называемых гармошек и два междугородных автобуса класса "Турист".

Об этом сообщили в КГГА.

Вскоре автобусы выйдут на маршруты в Днепровском и Деснянском районах столицы, отметил мэр Виталий Кличко.

Автобусы производства компаний MAN, Mercedes и SETRA. Весь транспорт в отличном состоянии и недавно работал на улицах немецких городов.

"Также мы сегодня передаем КП "Киевспецтранс" три мусоровоза Мercedes, которые Киев получил от города Берлин. Мы благодарим всех партнеров Украины и Киева за их помощь. Для нас, как для городских властей, очень важно сегодня поддерживать жизнедеятельность столицы, обеспечивать комфорт ее жителей. И мы делаем все для этого", – подчеркнул Кличко.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении полицейскому и двум его сообщникам за незаконное завладение автомобилем и продажу информации с государственных баз.

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