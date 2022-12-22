Киев получил мощные генераторы как гуманитарную помощь: где их установят

Теперь больше киевлян будет с теплом во время отключений света.

Киев получил от Дании девять мощных генераторов как гуманитарную помощь. Один из них установят в столичном гериатическом пансионате, другие – в котельных коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Об этом 22 декабря сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Благодаря генераторам обеспечат теплоснабжение в доме киевлян при отключениях электроэнергии. А также свет в пансионате, где помощь получают одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью.

"Девять мощных генераторов прибыли из Оденсе – города собратья Киева. Киевляне благодарны муниципалитету и жителям Оденсе за поддержку и важную помощь", — отметил Кличко.

Напомним, в Киеве жители многоэтажки в одном из спальных районов повесили генератор на 9-м этаже с внешней стороны балкона. "Изобретение" сняли на видео из окна соседнего дома и опубликовали в Сети.

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