Киев получил два автомобиля скорой помощи от Брюсселя (видео)

Мэр Брюсселя приехал в столицу и лично передал автомобили для Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с приехавшим в столицу мэром Брюсселя Филиппом Клозом.
Об этом мэр Киева сообщил в Telegram.
Филипп Клоз передал Киеву две кареты скорой помощи, оборудованные всем необходимым, закупленным мэрией бельгийской столицы. А также три тонны критически важных медикаментов и средств.
В общей сложности из Брюсселя в Украину за время полномасштабной войны России прибыли 57 грузовиков с гуманитарной помощью.
Филипп Клоз посетит четыре киевских больницы, которые Брюссель готов обеспечить критически необходимым оборудованием. В частности для протезирования пострадавших от боевых действий.
Мэр Брюсселя подчеркнул, что пока украинцы будут героически сражаться за свою государственность и свободу, бельгийцы будут их поддерживать и помогать.
Напомним, "Киевмедспецтранс" получил 12 современных реанимобилей от Германии.
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