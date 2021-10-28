Киев "покраснел": как с 1 ноября будут работать школы и садики

Киев "покраснел": как с 1 ноября будут работать школы и садики

Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Киеве и перевода столицы в "красную" зону эпидопасности с 1 ноября все школы, в том числе и младшие классы, будут переведены на дистанционное обучение.

Об этом в четверг, 28 октября, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся с 1 по 11 классы. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в городе", — заявил Кличко.

По его словам, детсады продолжат работать, но с соблюдением определенных правил.

"Что касается детских садов, то они продолжают работать, но соблюдая правила красной зоны — при условии вакцинации 100% персонала ", — сказал Кличко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним:

В Киеве из-за ухудшения COVID-ситуации ужесточаются карантинные ограничения с 1 ноября.

В столице вводятся следующие ограничения: заведения питание, гостиницы, спортзалы, ТРЦ разрешается посещать только с отрицательным ПЦР-тестом или СOVID-сертификатами.

заведения питание, гостиницы, спортзалы, ТРЦ разрешается посещать только с отрицательным ПЦР-тестом или СOVID-сертификатами. В столице за последние сутки заболел 1451 человек, летальных исходов – 39.

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