Киев поддержит финансово громады области, которые помогли столице выстоять перед российскими захватчиками - Кличко

Громады Киевской агломерации, которые больше всего пострадали от зверств российской армии, получат от Киева средства на восстановление и помощь жителям.

Глава Киевской агломерации, мэр Киева Виталий Кличко сегодня подписал договоры о предоставлении финансовой помощи от столицы с главами соответствующих громад, сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

«Мы благодарны всем громадам, которые помогли Киеву выстоять перед российскими захватчиками. Именно поэтому я предложил помощь городам и поселкам, у которых сегодня нет средств для восстановления жилья и инфраструктуры для их жителей. Потому что важны не разговоры или обещания, а конкретные дела», – заявил Кличко.

Речь идет о помощи, в частности, Барышевской, Бышевской, Бучанской, Макаровской, Немешаевской и Бородянской громадам.

«Киев помогает всем, кому остро необходима помощь. Ирпеню, например, мы обеспечили водоснабжение из столицы. Запускаем общие пассажирские перевозки с пригородами Киева. Находим решение по другим вопросам. Сегодня подписали договоры о предоставлении средств на восстановление громадам, у которых их нет. Это, в частности, позволит им и подготовиться к зиме», – подчеркнул Виталий Кличко.