Киев почтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов

В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена общеукраинская акция "Зажги свечу".

Киев, как и вся страна, почтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов — геноцида Украинского народа — и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.

В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена общеукраинская акция "Зажги свечу".

Также читайте Вагоны трупов и детские тела во рвах: исследовательница рассказала об ужасах Голодомора в Киеве и Харькове

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В это время каждый желающий может приобщиться к почитанию замученных голодом соотечественников и установить свечу на подоконнике.

Акция "Зажги свечу" является проявлением скорби о жертвах и вере в то, что в будущем подобные трагедии не повторятся.

Читайте также: