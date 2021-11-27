Киев почтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов

В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена общеукраинская акция "Зажги свечу".
Киев, как и вся страна, почтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов — геноцида Украинского народа — и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.
В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена общеукраинская акция "Зажги свечу".
Об этом говорится в сообщении КГГА.
В это время каждый желающий может приобщиться к почитанию замученных голодом соотечественников и установить свечу на подоконнике.
Акция "Зажги свечу" является проявлением скорби о жертвах и вере в то, что в будущем подобные трагедии не повторятся.
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