Киев – первый по количеству нарушений ПДД: на каких авто ездят лихачи и сколько за это платят

12 сентября стало днем с самым большим количеством штрафов в 2021 году в Украине.
Киев в 2021 году оказался на первом месте по количеству штрафов за нарушение правил дорожного движения – 526 455 на сумму 198 037 335 гривен. Почти полмиллиона нарушений в столице зафиксировали 20 автоматических камер.
Об этом сообщил сервис "Штрафы UA" в Facebook.
Киев также стал лидером по оплате штрафов ПДД. Киевляне оплатили 89,9% от их общего количества.
Всего в Украине было вынесено штрафов на 2 513 252 052 гривен. 78% постановлений оплачено.
Автомобили марок Volkswagen, Mercedes-Benz и Renault очутились в украинском топ-3 по количеству нарушений. По процентному соотношению лидерами стали владельцы Volvo, Tesla и Porsche. При этом патрульные полицейские больше всего останавливали автомобили Porsche, Tesla и Dacia.
"Отличились" водители трех автомобилей
- Так, больше всего штрафов получил водитель Daf FX – 212 постановлений на сумму 67 320 гривен. Из них оплачено 64 345 гривен.
- Еще один водитель на Range Rover нарушил 175 раз. За это владелец авто должен был заплатить 72 420 гривен, уже оплатил 46 750 гривен.
- Водитель Lexus-RX 350 получил 134 штрафа на сумму 57 970 гривен. Из них оплачено 0 гривен.
Больше всего нарушали 12 сентября
Интересно, что 12 сентября стало днем с наибольшим количеством штрафов в 2021 году в Украине. Они были вынесены на 12,8 млн гривен. Оплачено 11,5 млн.
Напомним, что украинских водителей хотят по-новому наказывать за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде. Вместо штрафов – баллы. В то же время, предлагают оставить и денежные штрафы.
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