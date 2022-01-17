Киев – первый по количеству нарушений ПДД: на каких авто ездят лихачи и сколько за это платят

Киев – первый по количеству нарушений ПДД: на каких авто ездят лихачи и сколько за это платят

12 сентября стало днем с самым большим количеством штрафов в 2021 году в Украине.

Киев в 2021 году оказался на первом месте по количеству штрафов за нарушение правил дорожного движения – 526 455 на сумму 198 037 335 гривен. Почти полмиллиона нарушений в столице зафиксировали 20 автоматических камер.

Об этом сообщил сервис "Штрафы UA" в Facebook.

Киев также стал лидером по оплате штрафов ПДД. Киевляне оплатили 89,9% от их общего количества.

Всего в Украине было вынесено штрафов на 2 513 252 052 гривен. 78% постановлений оплачено.

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Автомобили марок Volkswagen, Mercedes-Benz и Renault очутились в украинском топ-3 по количеству нарушений. По процентному соотношению лидерами стали владельцы Volvo, Tesla и Porsche. При этом патрульные полицейские больше всего останавливали автомобили Porsche, Tesla и Dacia.

"Отличились" водители трех автомобилей

Так, больше всего штрафов получил водитель Daf FX – 212 постановлений на сумму 67 320 гривен . Из них оплачено 64 345 гривен.

– постановлений . Из них оплачено 64 345 гривен. Еще один водитель на Range Rover нарушил 175 раз . За это владелец авто должен был заплатить 72 420 гривен , уже оплатил 46 750 гривен.

. За это владелец авто должен был заплатить , уже оплатил 46 750 гривен. Водитель Lexus-RX 350 получил 134 штрафа на сумму 57 970 гривен. Из них оплачено 0 гривен.

Больше всего нарушали 12 сентября

Интересно, что 12 сентября стало днем с наибольшим количеством штрафов в 2021 году в Украине. Они были вынесены на 12,8 млн гривен. Оплачено 11,5 млн.

Напомним, что украинских водителей хотят по-новому наказывать за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде. Вместо штрафов – баллы. В то же время, предлагают оставить и денежные штрафы.

Штрафы UA

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