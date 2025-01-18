Киев пережил утренний "ад": все, что известно об ударе баллистикой по столице

В результате вражеского удара по Киеву погибли четыре человека — сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города.

Россияне утром, 18 января, атаковали баллистическими ракетами Киев. В результате атаки погибли мирные жители и есть разрушения. Из-за поврежденной водопроводной магистрали во многих домах нет воды, на месте работали аварийные бригады "Киевводоканала".

ТСН.ua собрал все, что известно о утреннем ударе.

Взрывы в столице раздались во время воздушной тревоги около шести часов утра, ранее власти информировали об угрозе баллистики.

В результате ударов вспыхнули три автомобиля, еще десять повреждены. Частично разрушены административное здание, бизнес-центр и магазин.

Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

В результате удара разбилось остекление входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее закрыли на вход и выход, поезда следуют без остановки на станции.

В том же районе города повредили трубопровод водоснабжения, одну из улиц затопило. По состоянию на 08:00 сотрудники "Киевводоканала" локализовали аварию.

"В результате утренней ракетной атаки на столицу в Шевченковском районе повреждена водопроводная магистраль Д-700, аварийные бригады "Киевводоканала" работают на месте. Утечка локализована. Давление в сети Шевченковском районе постепенно восстанавливается. Относительно отключенных абонентов согласно самому повреждению информация уточняется", - сообщили ведомстве.

Фото: Associated Press

Падения обломков зафиксированы и в Голосеевском и Деснянском районах, но больше всего пострадал Шевченковский, где есть не только разрушения, но и погибшие и раненые.

По последним данным, известно о четырех погибших, еще три человека ранены.

Как сообщают киевляне, взрывы начались до сигнала воздушной тревоги, который включили в 05:50.

Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Киевлянка Юлия, работающая в одном из магазинов, рассказала, что после отмены сообщения о воздушной тревоге она открыла заведение.

"Воздушную тревогу отменили и мы открыли магазин. Затем — "прилеты". Дверь выбило взрывной волной. Потом мы вышли из магазина на улицу. Испугалась. Страшно было", — вспоминает женщина.

Взрывы произошли после отмены тревоги: очевидцы рассказали ТСН об атаке РФ

По информации ГСЧС Киева, спасатели ликвидировали возгорание трех автомобилей, предварительно, десять автомобилей получили повреждения. Очень пострадала станция метро "Лукьяновская".

Атака по Киевской области

В регионе также было ночью неспокойно – там россияне атаковали ударными беспилотниками. По данным властей, воздушная тревога длилась почти восемь часов.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В двух районах области обломками сбитых вражеских целей повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные здания и 4 автомобиля. В зданиях повреждены фасады и крыши, выбиты окна", – написал в.и.о руководителя Киевской ОГА Николай Калашник.

Ночью ПВО сбила два "Искандера" и 24 беспилотника

В ночь на 18 января россияне атаковали Украину дронами "Shahed" и БпЛА других типов по направлениям Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск РФ, а также баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Воронежской и Брянской областей РФ, сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбытие двух баллистических ракет в Киевской области и 24 "Шахедов" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.

Враг ударил баллистикой по предприятию в Запорожье, повреждены дома и автомобили.

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