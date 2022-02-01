Киев перевели в "оранжевую" зону: какие COVID-показатели ухудшились в столице

Киев показывает более 70% вакцинации населения.

Киев перевели в "оранжевую" зону карантина из-за превышения допустимой нормы динамики госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Institute Юрий Ганиченко на брифинге 1 февраля.

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По его данным, Киев, Киевская и Полтавская области имеют самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусом и самые высокие по вакцинации против COVID-19. Впрочем, в столице динамика госпитализаций не соответствует норме. По данным Минздрава, динамика уровня госпитализаций в Киеве при максимуме 50% достигает 50,9%.

"Киев, Киевская и Полтавская области, эти регионы демонстрируют самые низкие показатели по заболеваемости и самые высокие — по вакцинации. Сегодня Киев вошел в "оранжевый" уровень из-за динамики, но уровень заболеваемости продолжает быть одним из самых низких", — пояснил Ганиченко.

Он уточнил, что регионы-лидеры, демонстрирующие более 50% вакцинации, в дальнейшем имеют наименьшую нагрузку на медицинскую систему и уровень заболеваемости. К слову, в Киеве охват вакцинацией более 70%.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 1 февраля увеличилось количество "оранжевых" зон. Также два региона — "красные" и три — "желтые".

Напомним, аналитик KSE предупредила о введении "красной" зоны в 9 областях Украины.

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