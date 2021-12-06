Киев переходит в "желтую" зону: какие ограничения сохранятся в транспорте и ТРЦ

Киев переходит в "желтую" зону: какие ограничения сохранятся в транспорте и ТРЦ

Совершеннолетним гражданам в столице для пользования транспортом и посещения торгово-развлекательных центров нужно будет предъявить соответствующие документы.

Со вторника, 7 декабря, в Киеве начнут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Как сообщили в КГГА, в столице установлены дополнительные ограничения для "желтой" зоны, которые следует иметь в виду невакцинированным гражданам.

В частности, в Киеве будет запрещено пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильного, электрического, в том числе метрополитена) пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них:

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы;

"желтого" или "зеленого" COVID-сертификата;

документа об излечении лица от коронавирусной инфекции.

Также установлены ограничения на посещение ТРЦ. Лица, не достигшие 18 лет, должны быть в сопровождении взрослых. Совершеннолетним гражданам нужно будет предъявить:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа;

"зеленый" COVID-сертификат;

документ об излечении.

Напомним, Киев во вторник, 7 декабря, выходит из "красной" зоны карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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