Киев отдаст 54 гектара земли под парки и скверы: список

Киев отдаст 54 гектара земли под парки и скверы: список

В Киеве поддержали создание более полусотни гектаров парков, скверов и зеленых зон, расположенных в семи районах столицы.

Киев отдаст 54 гектара земли под парки и скверы.

В Киевском городском совете поддержали создание более полусотни гектаров парков, скверов и зеленых зон, расположенных в семи районах столицы.

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Такие решения были приняты на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

По словам депутата Киевского городского совета, главы постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаила Терентьева, в Киеве идет процесс превращения земельных участков в современные зеленые просторы для отдыха киевлян.

"Депутатский корпус сегодня рассмотрел выделение 54 гектаров земельных участков для создания парков, скверов и зеленых зон. Одним из направлений работы депутатов является озеленение городской территории, ведь город следует европейским зеленым путем. Зеленые просторы являются ячейками генерации чистого воздуха, которые способствуют улучшению экологической ситуации в Киеве", – отметил он.

Терентьев добавил, что для обеспечения обустройства, содержания в надлежащем состоянии и комплексного ухода за территориями будущие зеленые зоны передают в постоянное пользование КО "Киевзеленстрой" и районным коммунальным предприятиям по содержанию зеленых насаждений.

Новые зеленые просторы появятся в семи районах Киева.

Голосеевский район:

– ул. Академика Писаржевского (парк отдыха на склонах Лысой горы), площадью 2,9 га;

– на просп. Голосеевском, 108, корпус, 2 и просп. Голосеевском, 108, корпус, 3, площадями 0,0250 га, 0,0464 га, 0,0720 га;

– между жилыми домами №120 и №120, корпус 2 по просп. Голосеевском, площадью 0,05 га.

Дарницкий район:

– ул. Декабристов, 9-а, просп. Николая Бажана, 7-д, 9-д, 9-ж, ул. Архитектора Вербицкого, 28а, 28-б (сквер), площадью 1,29 га.

Деснянский район:

– на углу ул. Сержа Лифаря и просп. Владимира Маяковского (сквер) площадью 0,5068 га;

– просп. Владимира Маяковского от ул. Теодора Драйзера до ул. Сержа Лифаря (парк), площадью 0,6575 га, 1,9302 га, 1,3953 га, 0,7918 га;

– между ул. Игната Хоткевича и просп. Юрия Гагарина (сквер), площадью 0,3558 га, 0,1962 га, 0,3417 га, 0,0829 га;

– между домами №5 и №7 по ул. Лисковской (сквер), площадью 0,32 га;

– ул. Сержа Лифаря, 2-8 (сквер), площадью 0,7477 га, 0,4558 га, 0,0622 га;

– ул. Теодора Драйзера, 34 (сквер) площадью 0,2412 га;

– вдоль ул. Попудренко площадью 0,9692 га;

– просп. Владимира Маяковского от ул. Каштановой до ул. Архитектора Николаева (парк), площадью 1,2865 га, 0,7480 га, 0,5120 га;

– от станции метро "Черниговская" до станции метро "Лесная" на просп. Броварском, площадью 0,78 га;

– ул. Сержа Лифаря, 12-26 (парк), площадью 1,32 га, 0,6092 га;

– ул. Милославская, 23-г, площадью 0,2034 га;

– между просп. Романа Шухевача и ул. Николая Закревского площадью 12,4946 га;

– ул. Электротехническая, 26(сквер), площадью 0,5212 га;

– между просп. Юрия Гагарина, ул. Магнитогорской и ул. Красноткацкой, площадью 6,7727 га;

– ул. Архитектора Николаева, 11 (сквер) площадью 0,2410 га;

– ул. Оноре де Бальзака, 88–90, площадью 0,1882 га;

– ул. Архитектора Вербицкого, 11 (сквер) площадью 0,1905 га.

Днепровский район:

– ул. Каунасская, 4, 6/1 (сквер), площадью 1,24 га;

– между ул. Березняковская, ул. Павла Тычины, ул. Юрия Шумского (парка у озера Тельбин), площадью 4,09 га, 0,37 га, 0,2 га;

– у дома райгосадминистрации на бульв. Труды 1/1 (сквер), площадью 0,6455 га;

– ул. Митрополита Андрея Шептицкого (сквер) площадью 1,0983 га;

– ул. Миколайчука Ивана, 3-3-я (сквер), площадью 1,1576 га, 0,2671 га, 0,1653 га.

Оболонский район:

– ул. Маршала Тимошенко, 2-м, площадью 0,0456 га.

Соломенский район:

– ул. Уманская, 47 (сквер) площадью 0,3 га;

– просп. Воздухофлотский, 34-46 (сквер), площадью 0,34 га, 0,08 га, 0,26 га;

– просп. Победы, 55/2 (сквер возле Национальной гвардии Украины) площадью 0,71 га;

– ул. Суздальская (сквер) площадью 1,5834 га.

Шевченковский район:

– на пересечении ул. Олеся Гончара и ул. Богдана Хмельницкого площадью 0,11 га;

– ул. Ивана Гонты (сквер), площадью 1,6765 га, 0,11 га.

Напомним, в Киеве появится экопарк в 300 гектаров с озером в центре города.

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