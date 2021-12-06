Киев остановился в пробках из-за гололедицы: где не проехать (карта)

Киев остановился в пробках из-за гололедицы: где не проехать (карта)

Произошло более десяти ДТП.

Утром в понедельник, 6 декабря, Киев остановился в пробках из-за гололедицы. Усложнение движения транспорта наблюдается на правом и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Дольше всего в пробках стоят водители на бульваре Дружбы народов из-за ДТП на перекрестке с бульваром Леси Украинки.

А также на проспекте Победы, улице Соборной, на Набережной Крещатицкой, возле Гаванского моста, на Крещатике, Петровской аллее и на улице Михаила Грушевского. На правом берегу из-за аварии пробка также образовалась возле станции метро "Берестейская".

Кроме того, на проспекте Степана Бандеры произошло сразу три ДТП в районе "МакДональдс", еще две аварии возле метро "Почайна".

Google Maps

Движение транспорта затруднено по Дарницкому мосту и мосту Патона в направлении правого берега.

На левом берегу пробки образовались возле станций метро "Левобережная", "Славутич", "Осокорки" и "Позняки", на проспекте Соборности и на улице Светлой.

Отметим, что в понедельник, 6 декабря, погода в Киеве в течение всего дня будет пасмурной. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. После мелкого снега, который шел ночью, утром на дорогах образовалась гололедица. Ожидается, что днем и вечером будет идти дождь.

Новая разметка на перекрестках, которая должна побороть пробки в столице: знают ли о ней водители

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