"Киев остается в списке приоритетных целей, но ему ничего не угрожает", — Арестович

"Киев остается в списке приоритетных целей, но ему ничего не угрожает", — Арестович

Он подчеркнул, что у оккупантов нет никаких шансов взять столицу.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Киев остается в списке приоритетных целей оккупантов, но у них нет шанса его взять.

Он отметил, что Киеву вообще ничего не угрожает, пишет НВ.

"Киев остается в списке приоритетных целей, это правда. У них основные направления — это Херсон, Николаев, хотя они в оборону уже встали, зона ООС, от Изюма и до Воловахи, Мариуполь, безусловно, и Киев, потому что вчера на Броварском направлении они пытались возиться", – сказал он.

Арестович также отметил, что Украина – это сплошная Чернобаевка для российского врага.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что активные боевые действия на территории Украины истекут в течение 2-3 недель.

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