Киев оказался в топ-5 городов мира с самым загрязненным воздухом

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 121 при норме в 50.

Киев оказался на пятом месте мирового рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 121 при норме в 50.

Об этом сообщает ресурс Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп".

Фото: iqair.com

Напомним, городские власти Киева призвали жителей столицы на этой неделе быть особенно бдительными, соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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