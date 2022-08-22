Киев оказался в топ-5 городов мира с самым загрязненным воздухом

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 121 при норме в 50.
Киев оказался на пятом месте мирового рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха.
В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 121 при норме в 50.
Об этом сообщает ресурс Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп".
Напомним, городские власти Киева призвали жителей столицы на этой неделе быть особенно бдительными, соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Читайте также: