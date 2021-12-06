Киев оказался в топ-20 городах мира с самым загрязненным воздухом

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 134 при норме в 50.
Киев оказался на 13 месте мирового рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха.
В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 134 при норме в 50.
Об этом сообщает ресурс Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп".
Напомним, ранее эколог Александр Соколенко в комментарии 24 канала объяснил, почему Киев снова оказался в мировом антирейтинге.
"Сейчас такому уровню способствуют погодные условия. Туман, который держится в Киеве, концентрирует все вредные вещества, производящие многочисленные источники загрязнения. Воздушная масса не двигается, поскольку нет осадков и ветра. Грязные вещества накапливаются там, где и образуются, и никуда не деваются", – объясняет Соколенко.
Воздух столицы активно загрязняют предприятия в районе Дарницкого вокзала, Телички, Корчеватого и другие.
Но главным загрязнителем являются автомобили, говорит эколог. В Киеве ежедневно уровень загрязнения воздуха растет в часы пик – утром (7-9 часов) и вечером (16-19 часов). В это время киевляне едут на машинах на работу домой.
Также эксперт подчеркнул, что сейчас стали популярны сервисы, позволяющие кому-либо следить в режиме онлайн за качеством воздуха. Потому эта информация и попадает все чаще в СМИ, возникает резонанс. Но, по мнению Александра Соколенко, Киев и раньше был одним из лидеров по загрязненности воздуха. "Просто люди не знали об этом", – отметил эколог.
Напомним, за уборкой снега в Киеве можно следить онлайн.
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