Киев оказался на пятом месте мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 151 при норме в 50.

Киев оказался на пятом месте мирового рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 151 при норме в 50.

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Об этом сообщает ресурс Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп".

Скриншот: iqair.com

Напомним, ранее эколог Александр Соколенко в комментарии 24 каналу объяснил, почему Киев снова оказался в мировом антирейтинге.

"Сейчас такому уровню способствуют погодные условия. Туман, который держится в Киеве, концентрирует все вредные вещества, которые производят многочисленные источники загрязнения. Воздушная масса не движется, поскольку нет осадков и ветра. Грязные вещества накапливаются там, где образуются, и никуда не деваются", — объясняет Соколенко.

Воздух столицы активно загрязняют предприятия в районе Дарницкого вокзала, Телички, Корчеватого и другие.

Но главным загрязнителями являются автомобили, говорит эколог. В Киеве ежедневно уровень загрязнения воздуха возрастает в часы пик — утром (7-9 часов) и вечером (16-19 часов). В это время киевляне едут на машинах на работу и домой.

Также эксперт отметил, что сейчас стали популярными сервисы, которые позволяют любому следить в режиме онлайн за качеством воздуха. Поэтому эта информация и попадает все чаще в СМИ, возникает резонанс. Но по мнению Александра Соколенко, Киев и раньше был одним из лидеров по загрязнению воздуха. "Просто люди не знали об этом", — отметил эколог.

Как легко и быстро проверить уровень загрязнения воздуха

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