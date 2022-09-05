Киев оказался на первом месте рейтинга самых загрязненных городов мира

Столица Украины оказалась на первом месте в рейтинге самых грязных городов мира.

Так, согласно сервису IQ-Air, по уровню загрязнения воздуха Киев утром 5 сентября стал самым загрязненным городом мира.

На втором месте оказалась Богота (Колумбия), третий – Эль-Кувейт (Кувейт).

Как объяснили в ГСЧС, причиной задымления в столице Украины являются торфяные пожары. Сейчас на территории региона есть два очага – возле села Сосновка Вышгородского района и возле села Перше Травня Броварского района.

По данным спасателей, причиной сегодняшнего возгорания торфяника стало либо неконтролируемое сжигание травы, либо неосторожно брошенный окурок. "90% вероятности, что причиной стало либо первое, либо второе", – сообщили ТСН.ua спасатели.

Стоит отметить, что по состоянию на 13:00 Киев в рейтинге самых загрязненных городов мира опустился с первой на шестую позицию.

Напомним, утром 5 сентября в Оболонском и Подольском районах, а также близким к ним территориям Киевской области, наблюдалось сильное задымление воздуха в связи с пожарами в области. С течением времени едкий смог накрыл почти всю столицу. В то же время в КГГА отметили, что задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября.

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