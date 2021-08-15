Киев ограничивает въезд грузовиков: сколько будет действовать запрет

Ограничения будут действовать на всех въездах в столицу.
В Киеве из-за жары ограничили въезд грузовиков. Запрет начал действовать с сегодняшнего дня, 15 августа, с 13:00.
Об этом информирует Патрульная полиция Киева.
"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28° С", — говорится в сообщении.
Ограничения будут действовать на всех въездах в столицу. О снятии ограничений обещают сообщить дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Напомним, что в Киеве пункты вакцинации от COVID не будут работать два дня.