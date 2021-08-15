Киев ограничивает въезд грузовиков: сколько будет действовать запрет

Киев ограничивает въезд грузовиков: сколько будет действовать запрет

Ограничения будут действовать на всех въездах в столицу.

В Киеве из-за жары ограничили въезд грузовиков. Запрет начал действовать с сегодняшнего дня, 15 августа, с 13:00.

Об этом информирует Патрульная полиция Киева.

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"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28° С", — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать на всех въездах в столицу. О снятии ограничений обещают сообщить дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Напомним, что в Киеве пункты вакцинации от COVID не будут работать два дня.

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