Киев обратился в городам-побратимов с просьбой закрыть небо над Украиной или предоставить системы ПВО

Киев обратился в городам-побратимов с просьбой закрыть небо над Украиной или предоставить системы ПВО

Также Кличко обратился к белорусам с призывом к миру.

Киев обратился в города-побратимы украинской столицы, чтобы поднять на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной или предоставление Украине военных самолетов для обороны нашего государства.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после заседания Киевсовета, на которое сегодня собирались депутаты.

“Среди решений, которые мы приняли сегодня – обращение Киева в городам-побратимов украинской столицы, чтобы они подняли на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной или предоставления Украине военных самолетов для обороны нашего государства. И отдельно мы обращаемся к городу-побратиму Минску и его жителям! Мы уверены, что рядовые белорусы не хотят войны! Но не поддадутся провокациям России и ее попыткам втянуть белорусов в войну против Украины”, – подчеркнул Виталий Кличко.

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