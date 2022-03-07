Киев обеспечен электроэнергией, водой, теплом и связью — КГГА

Ночь в столице прошла спокойно.

Ночь на 7 марта в Киеве прошла спокойно. После завершения комендантского часа открылись продовольственные магазины, аптеки и зоомагазины, начал работать наземный коммунальный транспорт и метрополитен.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Транспорт работает на отдельных маршрутах в сокращенном составе. Город обеспечен электроэнергией, водой, теплом, связью в полном объеме.

В столице, с сегодняшнего дня, 7 марта, заработали музыкальные фонтаны на Майдані Незалежності. Каждый день в 7:00 и 12:00 здесь будет исполняться гимн Украины.

"Это очень важно для нашего боевого духа, чтобы приблизить победу и вернуться к привычной жизни! А сегодня очень важно помогать тому, кто находится рядом, потому что в единстве наша сила", – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Напомним, полиция в Киевской области уничтожила два танка оккупанта (видео).