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Киев обеспечен электроэнергией, водой, теплом и связью — КГГА

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Киев обеспечен электроэнергией, водой, теплом и связью — КГГА

КГГА

Ночь в столице прошла спокойно.

Ночь на 7 марта в Киеве прошла спокойно. После завершения комендантского часа открылись продовольственные магазины, аптеки и зоомагазины, начал работать наземный коммунальный транспорт и метрополитен.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Транспорт работает на отдельных маршрутах в сокращенном составе. Город обеспечен электроэнергией, водой, теплом, связью в полном объеме.

В столице, с сегодняшнего дня, 7 марта, заработали музыкальные фонтаны на Майдані Незалежності. Каждый день в 7:00 и 12:00 здесь будет исполняться гимн Украины.

"Это очень важно для нашего боевого духа, чтобы приблизить победу и вернуться к привычной жизни! А сегодня очень важно помогать тому, кто находится рядом, потому что в единстве наша сила", – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Напомним, полиция в Киевской области уничтожила два танка оккупанта (видео).

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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