Киев обеспечен более 6 тыс. тонн продовольственных товаров – КГГА

В столице достаточное количество товаров первой необходимости и лекарств.

В Киеве гуманитарный штаб за март и апрель закупил и получил от благотворительных организаций более 6 тысяч тонн продовольственных товаров.

Киев обеспечен всем необходимым. Запасы распределены, чтобы враг не уничтожил их одним или несколькими ударами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Основная задача Гуманитарного штаба, которую поставил мэр Киева Виталий Кличко, было обеспечить продуктово-товарный запас на две недели в расчете на 2 миллиона оставшихся в городе киевлян. В первую очередь такой шаг был необходим, чтобы обеспечить резерв столицы на случай блокады. Исходя из планов россиян, они готовились именно окружить Киев, и отсутствие продовольствия и воды могли привести к гуманитарной катастрофе. На сегодняшний день окружение столицы не грозит, но мы готовы к любому сценарию развития событий. Всем необходимым город обеспечен. А запасы распределены по гуманитарных хабах таким образом, чтобы у врага не было возможности их уничтожить одним или несколькими ударами", – говорится в сообщении.

Также в течение двух месяцев помощь в столице получили более 200 тысяч киевлян. Социальная служба при поддержке волонтеров развозила необходимое по домам. Батальоны терробороны и дежурные на блокпостах были снабжены горячим питанием.

Напомним, в Киеве началась приемка документов в первый класс.

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