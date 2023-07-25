Киев ночью атаковали дронами: в ОВА рассказали о последствиях

В ночь на 25 июля оккупационные войска РФ в очередной раз совершили атаку на Киев ударными беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в столицу.

Как рассказали в Киевской ОВА, пока в области не зафиксировано попаданий. Жертв и раненых нет.

По оперативным данным, факты падения обломков в пределах населенных пунктов Киевской области отсутствуют.

Однако в одной из громад Киевской области из-за падения обломков в поле произошло возгорание стерни и травяного настила. Пожар был ликвидирован.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий атаки.

Напомним, оккупанты ночью против 25 июля снова атаковали Житомирскую область беспилотниками, есть попадания.

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