Киев не затопит: выдержит ли столичная ГЭС ракетные удары и какими могут быть последствия

В случае возможного ракетного обстрела российскими войсками плотины Киевской ГЭС, критическая угроза населению не прогнозируется.

Поскольку сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х гг. с учетом угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто.

Об этом сообщили в "Укргидроэнерго".

В случае же повреждения металлических затворов плотины может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла.

Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут уведомлены заранее.

"Поэтому Укргидроэнерго рассматривает распространение необоснованных оценок о катастрофических последствиях возможного прорыва плотины Киевской ГЭС как сомнительную, неуместную, а порой и вредную деятельность, направленную на нагнетание паники, отвлечение внимания общества от актуальных проблем и попытку обретения авторитета в медиа через распространение псевдоэкспертных оценок", – подчеркнули в компании.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции. 270 метров оставалось до удара по Южноукраинской АЭС.

Карта войны за 19 сентября: россияне зажаты на Юге и просятся в плен к ВСУ

Читайте также: