Киев не будет устраивать массовых мероприятий на День Независимости, но будет "парад" уничтоженной техники

В столице во второй раз пройдет выставка уничтоженной российской техники.

Киев не будет устраивать массовых мероприятий на День Независимости.

Об этом официально сообщает КГГА.

Однако, как поинформировали столичные власти письмом из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники.

В связи с этим с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Незалежности до ул. Богдана Хмельницкого.

В то же время движение по ул. Богдана Хмельницкого – от Крещатика до ул. Владимирской – откроют сегодня в 23:30.

Напомним, украинская разведка считает, что в День Независимости Россия может совершить очередной акт ракетного терроризма.

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