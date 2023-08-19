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Киев не будет устраивать массовых мероприятий на День Независимости, но будет "парад" уничтоженной техники

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Киев не будет устраивать массовых мероприятий на День Независимости, но будет "парад" уничтоженной техники

Уничтожена российская военная техника в Киеве / Фото: УНИАН

В столице во второй раз пройдет выставка уничтоженной российской техники.

Киев не будет устраивать массовых мероприятий на День Независимости.

Об этом официально сообщает КГГА.

Однако, как поинформировали столичные власти письмом из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники.

В связи с этим с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Незалежности до ул. Богдана Хмельницкого.

В то же время движение по ул. Богдана Хмельницкого – от Крещатика до ул. Владимирской – откроют сегодня в 23:30.

Напомним, украинская разведка считает, что в День Независимости Россия может совершить очередной акт ракетного терроризма.

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Дата публикации
Просмотры
306
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