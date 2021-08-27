Кличко рассказал, планируют ли в Киеве закрывать детсады и начальную школу в случае новой волны COVID-19

Кличко рассказал, планируют ли в Киеве закрывать детсады и начальную школу в случае новой волны COVID-19

Сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован.

Киев не планирует закрывать детские сады и начальную школу на карантин в случае новой волны пандемии.

Об этом заявил киевский городской председатель Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Учитывая предыдущий опыт, по следующей волны пандемии город не планирует закрывать садики и начальную школу на карантин", — подчеркнул мэр.

Кличко сообщил, что на сегодня каждый второй педагог столицы уже вакцинирован.

"Отмечу, что с апреля в столице продолжается масштабная программа по вакцинации всех киевлян и работников образования в частности. Педагоги является приоритетной группой защиты. Именно поэтому в Киеве работают 17 пунктов вакцинации, где прививают работников школ, садов и других учебных заведений города", — сказал Кличко.

Мэр добавил, что на сегодня в школах столицы завершают подготовку к встрече учеников 1 сентября. Летом в каждом втором учебном заведении провели текущие или капитальные ремонты.

В частности, в городе отремонтировали 217 садов и 242 школы. На подготовку к новому учебному году столица выделила 1,8 млрд грн.

Кличко подчеркнул, что сфера образования приоритетная для столицы. За семь последних лет финансирование отрасли увеличилось почти в пять раз. С 5 млрд грн в 2014 году до почти 25 млрд — в этом году.

"За эти средства мы строим новые и обновляем существующие учебные заведения. Закупаем оборудования, обеспечиваем питание. Создаем комфортные условия для обучения детей и для работы педагогов. Из выделенных средств свыше 70% идут на заработную плату работников образования. А их в столице 72 тысячи. Замечу, что кроме зарплаты и доплат, гарантированных законодательством, все работники учебных заведений Киева получают максимальные муниципальные надбавки. Ибо мы понимаем, насколько важна ваша работа! Каждый год мы открываем новые и реконструированы учебные заведения. Это — современные школы и садики европейского уровня. С наилучшими условиями для воспитания и обучения наших детей! За несколько последних лет в Киеве построили 9 новых школ и построили или капитально обновили 33 детских сада. А также открыли 110 групп в действующих садах", — сказал Кличко.

Отметим, в Минздраве ранее сообщили, что в Украину 1 сентября начнется обычный учебный год.

Напомним, в этом году в столице в садики впервые пойдут почти 30 тысяч маленьких киевлян.

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