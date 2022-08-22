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Киев накрыло опасной пылью: в КГГА призвали не выходить на улицы и закрыть окна (видео)

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Киев накрыло опасной пылью: в КГГА призвали не выходить на улицы и закрыть окна (видео)

Фото: ТСН.ua

В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха.

Жителей столицы призвали ограничить пребывание на улице, закрыть дома окна, пить много воды и включить на максимум воздухоочистители при наличии.

Об этом 22 августа сообщили в КГГА.

Отмечается, что в столице зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц – пыли. Источник его образования находится вне города Киева.

Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления.

На левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом – 339 мкг/м3. Предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3.

Превышение ПДК других загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения — оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород — не обнаружено.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Напомним, городские власти Киева призвали жителей столицы на этой неделе быть особенно бдительными, соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. РФ может ударить по ряду объектов.

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