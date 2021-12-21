Киев накрыл снегопад: где пробки и какие улицы уже расчищены

Киев накрыл снегопад: где пробки и какие улицы уже расчищены

Основные автомагистрали, говорят в столичной администрации, расчищены и посыпаны.

В Киеве ночью дороги и тротуары чистили 317 единиц техники. Большинство улиц сейчас расчищены от снега.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Всю ночь столицу от снега расчищали 274 коммунальных работника. Задействованы они были на узких дорожках, на лестницах подземных и надземных переходов, на остановках общественного транспорта.

Магистральные улицы чистила и посыпала спецтехника.

"По состоянию на 08:00, большинство улиц, находящихся на балансе ШЭУ, расчищены и усыпаны противогололедными средствами. Продолжается доочистка тротуаров. Работу дорожников усложнял снег, который периодически шел ночью. А также резкое понижение температуры", — рассказали в КГГА.

Однако в соцсетях пишут, что снег настолько сковал столицу, что добраться из пригорода до метро оказалось более чем тяжело. По состоянию на 09:00 в огромных пробках стоят водители на мостах и основных автомобильных магистралях.

Напомним, что во Львове сильного снегопада нет, но и на дорогах, и на тротуарах скользко.

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