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Киев накрыл сильный ливень с громом и молниями: фото и видео последствий непогоды

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
191
Время на прочтение
1 мин
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Киев накрыл сильный ливень с громом и молниями: фото и видео последствий непогоды

Фото: Telegram / Киев Info

В результате ночной непогоды в Киеве поваленные деревья и подтопленные переходы.

На Киев вечером, 6 июля и в ночь на 7-е, обрушился сильный ливень с грозой, молнией и шквальным ветром. Из-за непогоды в городе был объявлен первый уровень опасности.

На смену дневной жаре небо в Киеве покрыли черные густые облака, как в фильмах об апокалипсисе. После этого в столице и области начался мощный ливень со шквальным ветром и грозой.

Результатом непогоды стали множество поваленных деревьев, оборванные линии электропередач, подтоплены подземные переходы.

© Telegram / Киев Info
Фото: Telegram / Киев Info
© Telegram / Киев Info
Фото: Telegram / Киев Info
© Telegram / Киев Info
Фото: Telegram / Киев Info
© Telegram / Киев Info
Фото: Telegram / Киев Info
Последствия непогоды в Киеве / © Telegram / Киев Info
Последствия непогоды в Киеве / Фото: Telegram / Киев Info

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, в Борисполе от порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба. К счастью, никто не пострадал.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов
©

Жители столицы делятся в соцсетях видео последствий природной стихии

Поваленные деревья и затопленные переходы: последствия ночной непогоды в Киеве

Поваленные деревья и затопленные переходы: последствия ночной непогоды в Киеве

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Дата публикации
Просмотры
191
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