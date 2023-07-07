Киев накрыл сильный ливень с громом и молниями: фото и видео последствий непогоды

В результате ночной непогоды в Киеве поваленные деревья и подтопленные переходы.

На Киев вечером, 6 июля и в ночь на 7-е, обрушился сильный ливень с грозой, молнией и шквальным ветром. Из-за непогоды в городе был объявлен первый уровень опасности.

На смену дневной жаре небо в Киеве покрыли черные густые облака, как в фильмах об апокалипсисе. После этого в столице и области начался мощный ливень со шквальным ветром и грозой.

Результатом непогоды стали множество поваленных деревьев, оборванные линии электропередач, подтоплены подземные переходы.

Фото: Telegram / Киев Info

Фото: Telegram / Киев Info

Фото: Telegram / Киев Info

Фото: Telegram / Киев Info

Последствия непогоды в Киеве / Фото: Telegram / Киев Info

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, в Борисполе от порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба. К счастью, никто не пострадал.

Фото: Андрей Небитов

Жители столицы делятся в соцсетях видео последствий природной стихии