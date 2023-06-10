Киев накрыл сильный ливень: подтоплены некоторые улицы (видео)

Столичные власти не сообщают ни о каких чрезвычайных ситуациях, кроме подтопления проезжей части на отдельных улицах Киева.

В субботу, 10 июня, в столице Украины начался мощный ливень с градом.

Видео разгула стихии публикуют в социальных сетях.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сильный ливень в столице повлек за собой подтопление участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро "Левобережная".

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"Дорожные службы Киевавтодора работают на местах подтоплений. Происшествий в настоящее время не произошло. Спасательная служба КАРС – в режиме ожидания для возможного оказания помощи”, — говорится в сообщении.

В соцсетях также сообщают, что в отдельных районах Киева и области исчез свет. Пока неизвестно, стала ли непогода причиной отключений, однако при таких погодных условиях вполне возможно падение деревьев, в частности, и на линии электропередач.

На Киев обрушилась непогода, подтоплен ряд улиц

Напомним, синоптики прогнозировали в субботу, 10 июня, ухудшение погоды во многих регионах Украины. Грозы предполагались в западных и северных областях, а также в столице.

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