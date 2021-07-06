Киев накроют грозы, могут падать деревья: когда ожидать непогоды

Киев накроют грозы, могут падать деревья: когда ожидать непогоды

Власти предупредили о возможной опасности во время передвижения по городу.

В Киеве во вторник, 6 июля, ожидается ухудшение погоды. Местных предупредили об опасности, поскольку из-за грозы могут падать деревья.

Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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Так, по данным Украинского гидрометцентра уже через час в Киеве может начаться гроза. Непогода продлится до конца суток.

"С целью предупреждения травматизма и избежание аварийных ситуаций, будьте осторожны во время передвижения по городу! При падении деревьев или веток, травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы по телефонам "101 "или" 103", — сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Напомним, синоптики предупреждают о непогоде. Погода ухудшится в среду, 7 июля. В южных и восточных регионах предупреждают о грозах.

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