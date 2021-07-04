Киев накроет непогода: когда готовиться к стихии и какие осадки прогнозируют

Непогода продержится в столице и Киевской области минимум до завтра.
Погода в Киеве и Киевской области в ближайшие часы ухудшится. В столице до конца суток 4 июля и 5 июля будет лить дождь, ожидаются грозы, град и шквальный ветер.
Об этом предупреждают в ГСЧС.
По данным спасателей, ветер в украинской столице достигнет порывов до 15-20 м/с. Возможен также град. Непогоду прогнозируют и в Киевской области.
В понедельник, 5 июля, Киеву и области прогнозируют грозы. Температура воздуха днем до +28 градусов.
В общем завтра в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Напомним, погода на западе Украины 4-5 июля будет дождливой. В связи с ливнями спасатели предупреждают людей об ожидаемом подъем уровня воды на водоемах Ивано-Франковской области.
Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.