Киев накроет непогода: когда готовиться к стихии и какие осадки прогнозируют

Киев накроет непогода: когда готовиться к стихии и какие осадки прогнозируют

Непогода продержится в столице и Киевской области минимум до завтра.

Погода в Киеве и Киевской области в ближайшие часы ухудшится. В столице до конца суток 4 июля и 5 июля будет лить дождь, ожидаются грозы, град и шквальный ветер.

Об этом предупреждают в ГСЧС.

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По данным спасателей, ветер в украинской столице достигнет порывов до 15-20 м/с. Возможен также град. Непогоду прогнозируют и в Киевской области.

В понедельник, 5 июля, Киеву и области прогнозируют грозы. Температура воздуха днем до +28 градусов.

В общем завтра в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, погода на западе Украины 4-5 июля будет дождливой. В связи с ливнями спасатели предупреждают людей об ожидаемом подъем уровня воды на водоемах Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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